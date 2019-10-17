السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ينظم الندوة السنوية للتمريض



الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

افتتح الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالنيابة الدكتور صالح بن أحمد المسفر أمس، الندوة السنوية الثالثة والثلاثون للتمريض، تحت عنوان "الاتجاهات والتحديات الحديثة في مجال التمريض"، وذلك بقصر الثقافة بالحي الدبلوماسي.

وأكد الدكتور المسفر أن تنظيم المستشفى للمؤتمرات والندوات الطبية المتخصصة يأتي انسجاماً مع رؤية المستشفى التي تضع ضمن أولوياتها المجال البحثي والتعليمي والتدريبي وتعد الندوات العلمية المتخصصة عنصر رئيسي لتحقيق هذا الجانب ومحوراً رئيساً للبناء المعرفي والمهاري، ومصدراً للمعلومات.

وبين الدكتور صالح المسفر في كلمته أن الندوة يأتي تنظيمها انطلاقاً من أهمية ودور قطاع التمريض في الخدمات الصحية المقدمة، حيث تهدف هذه الندوة إلى مشاركة الخبرات في الابتكارات التقنية الحديثة في مجال التمريض والممارسة السريرية وتأثيرها على سلامة المرضى، إضافة إلى المساهمة في تطوير المعرفة النظرية، وتقديم الدراسات البحثية في مجال التمريض، وتحديد التحديات التي تواجه التمريض ومناقشة حلها.

من جانبها أوضحت رئيسة اللجنة العلمية للندوة إيناس بنت شكري العمري أن الندوة ستتناول تمريض العيون حول العالم وأثر تحفيز بيئة العمل الصحية في ظل التحول بالخدمات الصحية والموضوعات التي تعزز من دور التمريض، وتعود بالفائدة على قطاعات خدمة المرضى، إضافة إلى توفير الفرصة للعاملين في التمريض والطلاب والباحثين من جميع أنحاء المملكة للتعرف على الاتجاهات والتحديات الحالية في مجال التمريض وتبادل الأفكار والخبرات العلمية.

وأضافت أن الندوة سيشارك فيها عدد من المتحدثين الدوليين، إضافة إلى متحدثين من داخل المملكة، مشيرة إلى أن الهيئة

// انتهى //

10:23ت م

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الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسافتتح الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالنيابة الدكتور صالح بن أحمد المسفر أمس، الندوة السنوية الثالثة والثلاثون للتمريض، تحت عنوان "الاتجاهات والتحديات الحديثة في مجال التمريض"، وذلك بقصر الثقافة بالحي الدبلوماسي.وأكد الدكتور المسفر أن تنظيم المستشفى للمؤتمرات والندوات الطبية المتخصصة يأتي انسجاماً مع رؤية المستشفى التي تضع ضمن أولوياتها المجال البحثي والتعليمي والتدريبي وتعد الندوات العلمية المتخصصة عنصر رئيسي لتحقيق هذا الجانب ومحوراً رئيساً للبناء المعرفي والمهاري، ومصدراً للمعلومات.وبين الدكتور صالح المسفر في كلمته أن الندوة يأتي تنظيمها انطلاقاً من أهمية ودور قطاع التمريض في الخدمات الصحية المقدمة، حيث تهدف هذه الندوة إلى مشاركة الخبرات في الابتكارات التقنية الحديثة في مجال التمريض والممارسة السريرية وتأثيرها على سلامة المرضى، إضافة إلى المساهمة في تطوير المعرفة النظرية، وتقديم الدراسات البحثية في مجال التمريض، وتحديد التحديات التي تواجه التمريض ومناقشة حلها.من جانبها أوضحت رئيسة اللجنة العلمية للندوة إيناس بنت شكري العمري أن الندوة ستتناول تمريض العيون حول العالم وأثر تحفيز بيئة العمل الصحية في ظل التحول بالخدمات الصحية والموضوعات التي تعزز من دور التمريض، وتعود بالفائدة على قطاعات خدمة المرضى، إضافة إلى توفير الفرصة للعاملين في التمريض والطلاب والباحثين من جميع أنحاء المملكة للتعرف على الاتجاهات والتحديات الحالية في مجال التمريض وتبادل الأفكار والخبرات العلمية.وأضافت أن الندوة سيشارك فيها عدد من المتحدثين الدوليين، إضافة إلى متحدثين من داخل المملكة، مشيرة إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت 11 ساعة من الندوة للتعليم الطبي المستمر.// انتهى //10:23ت م0027

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.