السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الانتحاري في إقليم لغمان بأفغانستان



جدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم لغمان بشرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وجدد الأمين العام تأكيده على الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته.

// انتهى //

10:20ت م

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