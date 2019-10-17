السعودية اليوم / الأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 18 صفر 1441هـ الموافق 17 اكتوبر 2019م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تشمل نشاطاً في الرياح السطحية, وسحباً رعدية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، بدءاً من الواحدة ظهراً, وحتى الثامنة مساءً .

ونبّهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار, وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول أثناء الحالة المناخية.

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09:11ت م

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