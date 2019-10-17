السعودية اليوم / جامعة نجران تختتم دورة "مهارات الاتصال الفعال"



نجران 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة "مهارات الاتصال الفعال"، لمنسوبي محافظة بدر الجنوب، واستمرت لمدة يومين، بمقر مبنى المحافظة.

وهدفت الدورة إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في تنمية المهارات الشخصية الشفوية، وأساليب التواصل الفكري في الحياة العملية والوظيفية.

وتمثلت الأهداف التفصيلية للبرنامج في تعريف الاتصال الفعال، وعناصره، وأهميته، وكذلك أنواع وطرق الاتصال، ومراحل عملية الاتصال، بالإضافة إلى تصميم نظم الاتصال وكيفية الاختيار بين النظم، ومعوقات عملية الاتصال، وطرق تحسين بيئة العمل.

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09:09ت م

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