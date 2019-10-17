طائرات شراعية وتعزيزات لنادي الطيران بالأفلاج لخدمة الأهالي

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

زف رئيس نادي صقور الوطن للطيران والرياضات الجوية التابع للاتحاد السعودي للرياضات الجوية (سابقاً) الكابتن محمد آل وحيّد لأهالي ومنسوبي نادي الطيران بمحافظة الأفلاج خبر تكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، بجميع احتياجات النادي من طائرات شراعية ورياضية وهناجر لإيواء الطائرات.

وقدم رئيس النادي شكره للأمير عبدالعزيز بن فهد بعد زيارته لموقع نادي الطيران الشراعي بالرياض واستقباله لرئيس النادي وعدد من منسوبيه الذين شرحوا له مدى حاجتهم لتعزيز وتطوير النادي بمحافظة الأفلاج، وتكفل الأمير عبدالعزيز بن فهد بالدعم بالطائرات والتجهيزات اللازمة بما يخدم المحافظة وأهلها.

وقدم الأهالي الشكر الجزيل والامتنان للأمير عبدالعزيز بن فهد على هذه البادرة التي ستكون إضافة مهمة للمحافظة وتخدم المجتمع وتحقق الأهداف النبيلة للنادي من خلال البرامج والأنشطة والخدمات الإنسانية ومشاركة الأهالي احتفالاتهم الوطنية والمساهمة مع الجهات الأمنية في البحث والإنقاذ عن المفقودين والتائهين في المناطق ذات الظروف الصعبة والتضاريس الوعرة وتساعد في تغطية مساحة شاسعة للمحافظة والمناطق في المحافظات المجاورة ويشكل ذلك نقطة في وجود بحث وإنقاذ الطيران في محافظة الأفلاج.

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في الوقت نفسه، ثمن رئيس النادي للأمير عبدالعزيز توجيهاته وحثه على أن يكون النادي وأعضاؤه في خدمة مجتمع وأهالي وزوار محافظة الأفلاج والمحافظات المجاورة.