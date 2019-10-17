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2019-10-17 أتربة على نجران حتى الخامسة والمدني يحذر متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمه، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الـ 5 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الارشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.







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