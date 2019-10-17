“المواطن” تنقل نبض الرياض بعروض الـ3D والحفلات المميزة

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2019-10-17 “متابعات الخليج 365” تنقل نبض الرياض بعروض الـ3D والحفلات المميزة وسط عروض فلكلورية وترفيهية موسيقية ومعارض







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