، مقاتلتان "إف- 15 إي" تُدمّران مستودع أسلحة أمريكيًّا في سوريا ،

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نفّذت القوات الأمريكية ضربةً جوية في شمال سوريا، يوم أمس الأربعاء؛ لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية، تَخلت عنها بالتزامن مع انسحاب العسكريين الأمريكيين من شمال سوريا.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الكولونيل، ميليس كاجينز: "شاركت في الضربة مقاتلتان من طراز "إف- 15 إي" قصفتا مصنع "لافارج" للأسمنت، بعد أن غادرته كل قوات التحالف"؛ وفق "رويترز".
في هذه الأثناء تبنّى مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروعًا يُدين قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.
ووافق أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على القرار بـ354 صوتًا مقابل 60 صوتًا.
وقرر الرئيس الأمريكي سحب قواته من شمالي سوريا، الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ تركيا عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هناك.
وقالت أنقرة إن العملية العسكرية، التي أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، تهدف إلى إبعاد قوات "قسد" عن مواقعها في شمال شرق سوريا.القوات الأمريكية سوريا
مقاتلتان "إف- 15 إي" تُدمّران مستودع أسلحة أمريكيًّا في سورياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-17
نفّذت القوات الأمريكية ضربةً جوية في شمال سوريا، يوم أمس الأربعاء؛ لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية، تَخلت عنها بالتزامن مع انسحاب العسكريين الأمريكيين من شمال سوريا.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الكولونيل، ميليس كاجينز: "شاركت في الضربة مقاتلتان من طراز "إف- 15 إي" قصفتا مصنع "لافارج" للأسمنت، بعد أن غادرته كل قوات التحالف"؛ وفق "رويترز".
في هذه الأثناء تبنّى مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروعًا يُدين قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.
ووافق أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على القرار بـ354 صوتًا مقابل 60 صوتًا.
وقرر الرئيس الأمريكي سحب قواته من شمالي سوريا، الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ تركيا عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هناك.
وقالت أنقرة إن العملية العسكرية، التي أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، تهدف إلى إبعاد قوات "قسد" عن مواقعها في شمال شرق سوريا.
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
08:56 AM
مجلس النواب تبنّى مشروعًا يُدين قرار ترامب بالانسحاب من هناك
نفّذت القوات الأمريكية ضربةً جوية في شمال سوريا، يوم أمس الأربعاء؛ لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية، تَخلت عنها بالتزامن مع انسحاب العسكريين الأمريكيين من شمال سوريا.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الكولونيل، ميليس كاجينز: "شاركت في الضربة مقاتلتان من طراز "إف- 15 إي" قصفتا مصنع "لافارج" للأسمنت، بعد أن غادرته كل قوات التحالف"؛ وفق "رويترز".
في هذه الأثناء تبنّى مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، مشروعًا يُدين قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.
ووافق أعضاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على القرار بـ354 صوتًا مقابل 60 صوتًا.
وقرر الرئيس الأمريكي سحب قواته من شمالي سوريا، الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ تركيا عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هناك.
وقالت أنقرة إن العملية العسكرية، التي أطلقت عليها تسمية "نبع السلام"، تهدف إلى إبعاد قوات "قسد" عن مواقعها في شمال شرق سوريا.
، مقاتلتان "إف- 15 إي" تُدمّران مستودع أسلحة أمريكيًّا في سوريا ،
المصدر : الخليج 365
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