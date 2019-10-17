، "المسؤولية الاجتماعية" يؤهل الشباب بـ"مهارات المتحدث الرسمي والظهور الإعلامي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأولى من نوعها واستمرت 3 أيام بمشاركة كبيرة.. مواكبة لرؤية ٢٠٣٠

اختتم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، أول دورة من نوعها على مستوى المملكة، والتي تحمل اسم "مهارات المتحدث الرسمي.. وكاريزما الظهور الإعلامي" بالتعاون مع مركز التدريب في جمعية الأطفال المعوقين بالرياض، ومعهد الشبكة الإقليمية للتدريب.

استمرت الدورة ٣ أيام؛ حيث تعتبر أول دورة من نوعها على مستوى المملكة لتأهيل كوادر إعلامية متمكنة في مهارات المتحدث الرسمي وكاريزما الظهور الإعلامي ومخاطبة الجماهير مواكبة لرؤية ٢٠٣٠ وبشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل القيادات الشابة في شتى المجالات الإعلامية ووظيفة المتحدث الرسمي في جميع القطاعات؛ من خلال مدربين معتمدين ومؤهلين على أعلى مستوى في المجال الإعلامي والتدريب.

قدّم الدورة كل من الإعلامي خالد العقيلي، والمهندس هاني الغفيلي، والمذيع السعودي عادل أبو حيمد، بالإضافة إلى استضافة عدد من الأسماء التي تحمل خبرات عالية في هذا المجال؛ حيث تم استضافة الدكتور رجا الله السلمي وكيل هيئة الرياضة، والمتحدث الرسمي للهيئة والإعلامي أحمد الفهيد للحديث عن كاريزما الحضور الإعلامي، ومحمد الحسن المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الملكية الفكرية، وأدار حوارات الضيوف الإعلامي السعودي محمد الوهيبي.

وسلّم المدير التنفيذي لجمعية الأطفال المعوقين الدكتور أحمد التميمي، الشهادات في نهاية الدورة للمتدربين؛ مؤكدًا أن الجمعية تُواكب كل اهتمامات المجتمع، وتُسهم في تطوير مكوناته ومد يد التعاون في كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن.

من جهة أخرى، أكّد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش، أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها حيث يمتزج فيها الخبرة العلمية والعملية والتدريب المباشر مع تزويد المتدربين بمهارات خاصة في مجال المتحدث الرسمي، وحظيت الدورة بإقبال كبير من قِبَل الراغبين في تأهيل وتدريب وتطوير مهارتهم، بالإضافة إلى ترشيح بعض الوزارات لعدد من موظفيها للاستفادة من هذه الدورة،.

وأبان "المعطش" أن الدورة تُواكب توجهات رؤية ٢٠٣٠، التي تنص على تأهيل وتدريب السعوديين والسعوديات على أعلى مستوى لقيادة المناصب المهمة؛ لذلك جاءت لترفد هذا الجانب بكوادر سعودية مميزة يتم تصديرها في هذا المجال.

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المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية