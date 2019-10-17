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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة الخامسة والأخيرة هذا العام لاستيراد كمية (595) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (فبرايرـ مارس 2020).
وصرّح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، بأن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.
وأفاد بأن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد، تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.المؤسسة العامة للحبوب
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 09:39 AM
موزعة على عدد 10 بواخر خلال "فبرايرـ مارس 2020"
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة الخامسة والأخيرة هذا العام لاستيراد كمية (595) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (فبرايرـ مارس 2020).
وصرّح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، بأن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.
وأفاد بأن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد، تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.
، "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمح ،
المصدر : الخليج 365
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