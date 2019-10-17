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شهدت الأردن وفلسطين وأجزاء من مصر وسوريا ولبنان وشمال السعودية، حدوث عواصف رعدية على نطاق جغرافي واسع خلال الأيام الماضية؛ كان أبرزها ما حدث ليلة الاثنين صباح الثلاثاء؛ حيث لَمَعت البروق بشكل كثيف في سماء الأردن وفلسطين.
وسجّل مرصد البروق في موقع "طقس العرب"، حدوث أكثر من 15 ألف ومضة برق في كل من الأردن وفلسطين وأجزاء من مصر وسوريا ولبنان وشمال السعودية يوم 15- 10/ 2019، وهو رقم كبير من ومضات البرق بالنسبة للمنطقة.طقس العرب حالة الطقس
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 09:33 AM
المنطقة شهدت عواصف رعدية على نطاق جغرافي واسع خلال الأيام الماضية
شهدت الأردن وفلسطين وأجزاء من مصر وسوريا ولبنان وشمال السعودية، حدوث عواصف رعدية على نطاق جغرافي واسع خلال الأيام الماضية؛ كان أبرزها ما حدث ليلة الاثنين صباح الثلاثاء؛ حيث لَمَعت البروق بشكل كثيف في سماء الأردن وفلسطين.
وسجّل مرصد البروق في موقع "طقس العرب"، حدوث أكثر من 15 ألف ومضة برق في كل من الأردن وفلسطين وأجزاء من مصر وسوريا ولبنان وشمال السعودية يوم 15- 10/ 2019، وهو رقم كبير من ومضات البرق بالنسبة للمنطقة.
، ليلة واحدة.. "راصد البروق" يسجل 15 ألف ومضة بالسعودية ودول مجاورة ،
المصدر : الخليج 365
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