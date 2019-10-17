، كرّمها أمير جازان.. مَن المنقبةُ التي وجّه "آل الشيخ" بالتحقيق في شكواها؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيديو لها جرى تداوله بشكل واسع ناشدت فيه إنصافها ثم جاء التوجيه الفوري

شهدت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، خلال الساعات الماضية، تداولًا واسعًا لمقطع فيديو لفتاة تشكو من مضايقة تعرضت لها، ومن منعها من الجلوس بالقرب من المطاعم؛ كونها ترتدي النقاب.

ووجّه، حينها، الرئيس العام لهيئة الترفيه تركي آل الشيخ بالتحقيق الفوري، وقال "آل الشيخ" من خلال صفحته على "تويتر": "الآن حالًا سيتم فتح تحقيق في موضوع الفتاة، وسيحاسب المسؤول".

الفتاة "مريم الحازمي" التي اشتُهرت في منطقة جازان بتطوعها في الفعاليات التي تجدها في كافة أنشطة المنطقة والتنظيم وإدارة الحشود؛ حيث تستعين بها عدد من الإدارات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة لما تتمتع به من علاقة واسعة وخبره في إدارة الفعاليات.

وحظيت "الحازمي"، مؤخرًا، بتكريمات عدة من قِبَل أمير منطقة جازان ونائبه وعدد من المحافظين؛ وذلك لنجاحها الباهر في اشتراكها في تنظيم فعاليات المنطقة وإدارتها للفِرَق التطوعية.