، سوريا.. إسقاط طائرة تركية مسيرة بـ"تل تمر" الحسكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد دخول القوات الموالية للأسد "عين كوباني" لدعم الأكراد

أسقطت طائرة مسيرة تركية في قرية مجيبرة زركان بريف ناحية تل تمر، بمحافظة الحسكة، شمال شرق سوريا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ كانت قوات الحكومة السورية، قد دخلت مساء الأربعاء، مدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا، بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، لمواجهة الهجوم التركي المستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها.

وقال ناشطون لوكالة "فرانس برس": إن قوات روسية رافقت القوات السورية لدى دخولها كوباني، المدينة ذات الغالبية الكردية والحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي طالما أعلنت أنقرة نيتها السيطرة عليها.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية، قد أعلنت الأحد، اتفاقًا مع دمشق ينص على انتشار القوات السورية على طول الحدود مع تركيا، لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية في تصديها للهجوم التركي.

وبموجب الاتفاق، انتشرت القوات السورية خلال اليومين الماضيين في مدينة منبج ومحيطها (شمال شرق حلب)، وبلدة تل تمر (شمال غرب الحسكة)، ومحيط بلدة عين عيسى (شمال الرقة).

وسيطرت القوات السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، على قاعدة انسحب منها الجنود الأمريكيون قرب كوباني.

وتفصل خطوط التماسّ بين القوات السورية من جهة، والفصائل السورية الموالية لأنقرة من جهة ثانية، أما القوات التركية فتقف في الصفوف الخلفية، وتتواجد بشكل أساسي في المناطق المحاذية للحدود.

واستولت القوات التركية والفصائل الموالية لها خلال أسبوع من الهجوم، على منطقة حدودية تمتد نحو 120 كيلومترًا بين محيط بلدة رأس العين (شمال الحسكة)، ومدينة تل أبيض (شمال الرقة).تركيا سوريا