موعد صرف دفعة حساب المواطن رقم 24 لشهر نوفمبر 2019 وأهداف البرنامج

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الدفعة الـ 24 من برنامج حساب المواطن السعودي، وذلك استجابة منها لجميع استفسارات المواطنين المستحقين لدعم برنامج حساب المواطن، والذين قاموا بإرسال مجموعة من الرسائل على الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي تتسائل عن موعد صرف دفعة حساب المواطن، أو الفترة المتبقية على صرف الدفعة القادمة، أو متى يتم صرف الدفعة المستحقة، ومن الجدير بالذكر أن دفعة برنامج حساب المواطن يتم إيداعها في حسابات المواطنين البنكية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مما يعني أن الدفعة الـ 24 سيتم صرفها في اليوم العاشر من شهر نوفمبر 2019.

موعد نزول حساب المواطن 1441

يعتبر يوم العاشر من كل شهر ميلادي هو الموعد الذي يتم فيه غلق باب التسجيل في برنامد حساب المواطن، للمستخدمين الجدد الذين يقدمون لاستحقاق مبالغ الدعم في الدفعات القادمة، مع العلم أنه تم تخصيص خط ساخن لاستقبال جميع استفسارات المواطنين من خلال الاتصال على الرقم 19912، طوال الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة العاشرة مساءً، كما يمكنكم متابعة جميع المعلومات الخاصة ببرنامج حساب المواطن من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وكذلك التعرف على مواعيد الصرف عن طريق عداد حساب المواطن.

برنامج حساب المواطن 1441

برنامج حساب المواطن، هو برنامج عملت على إطلاقه المملكة العربية السعودية لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض أو المحدود في مواجهة أعباء الحياة، والتغلب على غلاء الأسعار، الناتجة عن الاصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها حكومة المملكة وفقاً لرؤية 2030.