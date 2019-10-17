بتكلفة 8 الاف ريال سعودي للشخص الواحد .. شاهد تغطية لأغلى مطعم في العالم ضمن موسم الرياض

قدم للمملكة من اسبانيا ” سابليموشن” أغلى مطعم في العالم للمشاركة في موسم الرياض في الفترة مابين 14 أكتوبر إلى 14 ديسمبر.

ويقع مطعم سابليموشن “Sublimotion” في جزيرة إيبيزا في اسبانيا ، ويركز على تقديم المأكولات الفاخرة ، وتضم قائمة التذوّق فيه 20 صنفاً من المقبلات.

تُعتبر فكرة مطعم Sublimotion فريدة من نوعها حيث يجمع بين التذوق والفن وتكنولوجيا صوتية وبصرية تتحول لمسرح حي. وتتسع كل طاولة في مطعم سابليموشن لـ12 شخصاً يمرون بمحطات تذوق عالمية خلال جولة تمتد لـ3 ساعات تبتدي من القطب الشمالي بمأكولات باردة ثم جولات عديدة من قاع المحيط إلى عشاء مستقبلي مع الأصدقاء في عام 2050 المثير في نهاية الأمسية أنك تعتقد وكأنك سافرت فعلياً عبر الزمن ويبلغ ثمن هذه التجربة للشخص الواحد 2000 دولار أي ما يقارب 8000 ريال سعودي .

وفي تغطية للمشهور السعودي الشيف عبدالرحمن القاسم لمطعم سابليموشن “Sublimotion ” في موسم الرياض قال أن رسوم العشاء كانت 70 ألف ريال سعودي لعشرة أشخاص, وكانت الرحلة بالمطعم خيالية ورائعة جداً وفيها الكثير من الأثارة والتشويق.

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