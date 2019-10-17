كورسير تطلق سماعات رأس جديدة.. هذه مواصفاتها

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أعلنت شركة كورسير “Corsair” عن إطلاق سماعات رأس جديدة مخصصة للألعاب من سلسلة Void.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديلات الجديدة Void RGB Elite Wireless وVoid RGB Elite USB وVoid Elite Surround، تتضمن مشغل الصوتيات نيوديميوم 50 ملم، والذي يوفر نغمات واضحة. ومن خلال تقنية الصوت المحيطي المجسم 7.1 توفر سماعات الرأس الجديدة تجربة صوتية افتراضية متعددة القنوات.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعات الرأس Void الجديدة على ميكروفون متعدد الاتجاهات لتوفير جودة صوت فائقة، بالإضافة إلى تصنيع وسادات الأذن والقوس من الميموري فوم للحصول على تجربة استماع مريحة.

وتعمل سماعة الرأس الجديدة لاسلكيًّا لمسافة 12 مترًا عن طريق النطاق الموجي 2.4 جيجا هرتز، ويتم توصيلها بالحاسوب أو جهاز الألعاب بلاي ستيشن 4، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 16 ساعة.

ويتم توصيل سماعة الرأس بالحاسوب عن طريق منفذ التوصيل USB، وتتوافق السماعة Void Elite Surround مع العديد من الأجهزة المزودة بالمنفذ 5ر3 ملم العام..، وتتضمن باقة المرفقات أيضًا محول USB يمكن استعماله مع الحواسيب.

وأعلنت كورسير أن سعر السماعتين Void RGB Elite USB وVoid Elite Surround يبلغ نحو 80 دولارًا أمريكيًّا، في حين يبلغ سعر السماعة Void RGB Elite Wireless نحو 100 دولار أمريكي.

