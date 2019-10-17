أبل تطلق iPhone SE 2 في هذا الموعد.. السعر مفاجأة

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أعلن محلل شركة أبل الموثوق به “مينغ تشو كيو” أن هاتف “آيفون إس إي 2” سيأتي في مارس المقبل بسعر 399 دولارًا، كاشفًا المزيد من التفاصيل التقنية حول الهاتف.
وأضاف كيو أن الهاتف سيأتي مشابه لهاتف “آيفون 8” من ناحية التصميم والشكل، مزودًا بمعالج أبل “A13″، لكنه لن يتضمن تقنية “فيس آي دي”، وسيأتي بدلًا منها تقنية “تاتش آي دي”، وفق ما ورد في موقع “فون آرينا” الإلكتروني المعني بالأخبار التقنية.
ومن ناحية المواصفات التقنية للهاتف، فسيأتي بذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية سعة 3 جيجا بايت، ولن يتضمن الهاتف تقنية “ثري دي تاتش” للتفاعل مع الهاتف عبر قوة الضغط أو اللمس، بل سيكون بدلًا منها تقنية “Haptic Touch” التي تعتمد على الضغط المطول.
ويتوقع المحلل كيو أن أبل ستبيع 40 مليون وحدة العام المقبل من الهاتف، الذي سيتوفر بثلاثة ألوان تشمل الرمادي الفضائي والفضي والأحمر.
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