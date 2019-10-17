حريق محدود بمدرسة بنات في أبوعريش وعملية إخلاء ناجحة للطالبات

استنجدت إدارة مدرسة بنات في محافظة أبوعريش أمس الأربعاء بالدفاع المدني لمتابعة حادث حريق اندلع بإحدى الغرف أثناء الدوام الرسمي وقامت الفرق الميدانية بمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة بسرعة إخلاء المبنى المدرسي من الطالبات ومنسوبات المدرسة كإجراء وقائي وحفاظًا على سلامتهن دون تحديد أسباب الحريق.

ونجحت إدارة مجمع مدارس الخضراء الشمالية للبنات في إبعاد الطالبات عن موقع الحريق والتواصل مع أولياء أمورهن وسائقي الحافلات للعودة بهن إلى منازلهن وإخلاء مبنى المجمع المدرسي من كل الطالبات والمعلمات والإداريات وكذلك العاملات كي تتمكن فرق الدفاع المدني من الدخول لمرافق المبنى وعمل اللازم في إخماد الحريق والتي تمت في زمن قياسي دون أن تنتج عن الحادث أي إصابات في صفوف الطالبات، وذلك نظرًا للتصرف الإيجابي، والذي قامت به قائدة المجمع المدرسي وبمساعدة من زميلاتها في الهيئة الإدارية والمعلمات وتطبيقهن لإجراءات الأمن والسلامة في مثل هذه الحوادث المفاجئة.

من جهته، أوضح المتحدث ‎الرسمي لإدارة تعليم جازان يحيى عطيف لـ«عاجل»، أن حريقًا محدودًا اندلع بعد ظهر أمس الأربعاء بمعمل التربية الفنية بإحدى المدارس التابعة لمكتب تعليم أبوعريش وخطة إخلاء ناجحة من قيادة المدرسة ومنسوباتها والدفاع المدني باشر في حينه ولا أضرار مادية أو بشرية ولله الحمد.