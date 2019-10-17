فعالية «مكافحة العدوى» تُحدد احتياطات منع انتقال الأوبئة في المنشآت الصحية

نظم مجمع «الأمل للصحة النفسية» بجدة، اليوم الأربعاء، فعالية «اليوم العالمي لمكافحة العدوى»، التي تضمنت عددًا من المحاضرات التوعوية.
وأكدت الفعالية أهمية اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة في المنشآت الصحية، وتعزيز دور متخصصي مكافحة العدوى في مكافحة انتقال الأوبئة.
وأوضح المشرف العام على مجمع «الأمل للصحة النفسية» الدكتور نواف الحارثي، أن العدوى المتعلقة بالمنشآت الصحية من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصحي، لافتًا إلى أن غسيل اليدين بالماء والصابون يقي من العدوى أثناء تلقي الرعاية الصحية. وشدد الحارثي على أن اتخاذ إجراءات مكافحة العدوى الفعالة تقلل من خطر انتقال الأمراض بنسبة 30%.
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