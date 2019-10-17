أهالي «أجاويد جدة» ينتظرون تحركًا عاجلًا من التعليم لحماية طالبات ابتدائية الحي

تنظر إدارة التعليم بمحافظة جدة في شكوى أهالي حي «الأجاويد 2»؛ ضد مديرة المدرسة الابتدائية بحيهم، والتي تضمّنت عدة نقاط يطالبون فيها بالمحافظة على أرواح بناتهم وحل المشاكل التي تحيط بالطالبات داخل وخارج المدرسة.

وكشفت مصادر «عاجل» أن الأهالي رفعوا شكوى رسمية لإدارة التعليم بمحافظة جدة، مضمونها أن إدارة المدرسة تقوم باحتجاز الطالبات ومنع الصفوف الأولى والثانية والثالثة من الخروج، ووضعهم داخل موقع ضيق، في عز الحر، حتى تنتهي ساعة النشاط لصفوف الرابع والخامس والسادس.

وتشير سطور الشكوى إلى أن الآباء والأمهات يضطرون للوقوف خارج أسوار المدرسة لأكثر من ساعة، والباب مغلق، حتى تسمح المديرة للحارس بفتح الباب لخروج الطالبات دفعة واحدة، ما قد يشكّل خطرًا على حياتهن، لأن الصغيرات فيهن المريضة بالربو، ويصبحن عرضة للاختناق بسبب التدافع وخلاف تعرضهن للأذى أثناء السماح بانصرافهن في وقت واحد.

وأشار الأهالي في شكواهم، إلى أن إدارة المدرسة ترفض التجاوب مع أمهات الطالبات وأولياء أمورهن من أجل خروج طالبات الصفوف الأولى، أولًا، كحل موقت، وتقوم باحتجاز الأمهات اللواتي دخلن المدرسة ولا تسمح بخروجهن إلا مع الطالبات.

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وذكر الأهالي، أن المدرسة تفتقر للمكيفات في فناء المدرسة ما يعرض الطالبات للإصابة من حرارة الشمس، بخلاف انقطاع المياه المتكرر وعدم نظافة دورات المياه، ووجود حديد وأخشاب داخل الفناء، وهناك احتمال وجود حشرات سامة وقوارض بالفناء غير المهيأ بالأساس، وفقًا للشكوى.

ووثق الأهالي وجود كوابل كهربائية مكشوفه بجوار سور المدرسة، وحديد ربما يسبب ضررًا للطالبات، لا سمح الله، حيث طالب أولياء الأمور تعليم جدة بالتحقيق في شكواهم، ووضع حلول عاجلة تحول دون إصابة بناتهم بالأذى أو تعريضهن للخطر.

من جانبه؛ أكد حمود الصقيران -المتحدث الرسمي بتعليم جدة- أن شكوى أولياء أمور الطالبات وصلت، وهي محل الاهتمام، وتمت إحالتها للإدارة المختصة للتحقيق فيها ومعالجة أي أخطاء أو تقصير.

وأوضح الصقيران أن الإدارة العامة للتعليم بجدة حريصة كل الحرص على سلامة وراحة الطلاب والطالبات والاستماع لملاحظات وشكاوى أولياء أمورهم والتعامل السريع والايجابي معها.