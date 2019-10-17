شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة في صعدة ويكبد المليشيات خسائر فادحة والان مع التفاصيل
حققت قوات الجيش الوطني، في جبهة البقع بمحافظة صعدة، إنتصارات ساحقة على مليشيا الحوثي الانقلابية.
وذكر مصدر عسكرية في تصريح صحفي، مساء الأربعاء، أن المواجهات المستمرة منذ أربعة أيام، بين أبطال لواء التوحيد في الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي، أسفرت عن تحرير جبال مليلة وإلحاق خسارة كبيرة في أرواح وعتاد المليشيات.
وقال العميد عبدالرحمن اللوم، قائد لواء التوحيد، إن هذه المواجهات، هي الأقوى من نوعها بين الطرفين، وتحت غطاء جوي من قبل طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .
وأشار العميد اللوم إلى أن أبطال لواء التوحيد، غنموا خلال المعارك الدائرة بينهم وبين مليشيا الحوثي، عتاد عسكري خلفته المليشيات وراءها أثناء فرارها. مؤكداً ، التحام أبطال لواء التوحيد مع رفاقهم أبطال قوات الجيش في كافة الجبهات بمحافظتي صعدة والجوف.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة في صعدة ويكبد المليشيات خسائر فادحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.