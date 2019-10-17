شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي في بريطانيا: قطر بدأت النزاع معنا.. والأزمة تعود لـ15 عاماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أكد السفير السعودي في بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان أن الأزمة مع قطر تعود إلى 15 عاماً وليست مقتصرة على السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الدول المقاطعة حاولت العمل مع قطر لكنهم لا يريدون العمل معنا.

وأوضح السفير السعودي في كلمة له في فعالية نظمها «مركز الدراسات الدفاعية» بمعهد «رويال يونايتد للخدمات»، الإثنين الماضي، في «وستمنستر» أن المزيد من الناس يشعرون بالقلق تجاه قطر رغم أنها تزعم بأنها تبلي بلاءً حسناً، قائلاً «يبدو أن المزيد من الناس يشعرون بالقلق تجاه قطر، وهي دولة متناهية الصغر، وبحسب تقاريرها فهي تبلي بلاء حسنًا وهي أفضل حالًا من كوبا الفقيرة التي تخضع للعقوبات لعقود من الزمن». وأوضح أن الدوحة هي التي بدأت بالنزاعات مع الدول المقاطعة وليس العكس.

ووصف الأمير خالد بن بندر بن سلطان، العدوان التركي في سورية بأنه «كارثة للمنطقة» وعنصر آخر من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة الذي يمكن لإيران الاستفادة منه.

وجدد الأمير تأكيده على أن المملكة ستفعل كل ما هو في صالحها والمنطقة، وهذه سياسة المملكة وستظل دائمًا.