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شهدت محافظة بارق شمال منطقة عسير عصر أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة على الأجزاء الجنوبية والوسطى منها، في حين كانت الأمطار خفيفة على شمالها.
ورصد المصور محمد البارقي الحالة المطرية بعد أن شكلت مياه الأمطار شلالات، وجرت إثرها الأودية والشعاب، وامتلأت بها المزارع.
شاهد.. الأمطار الغزيرة على "بارق" تشكل الشلالات وتُجري الأودية
شهدت محافظة بارق شمال منطقة عسير عصر أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة على الأجزاء الجنوبية والوسطى منها، في حين كانت الأمطار خفيفة على شمالها.
ورصد المصور محمد البارقي الحالة المطرية بعد أن شكلت مياه الأمطار شلالات، وجرت إثرها الأودية والشعاب، وامتلأت بها المزارع.
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
01:38 AM
رصدتها عدسة المصوِّر "البارقي" على الأجزاء الجنوبية والوسطى
شهدت محافظة بارق شمال منطقة عسير عصر أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة على الأجزاء الجنوبية والوسطى منها، في حين كانت الأمطار خفيفة على شمالها.
ورصد المصور محمد البارقي الحالة المطرية بعد أن شكلت مياه الأمطار شلالات، وجرت إثرها الأودية والشعاب، وامتلأت بها المزارع.
، شاهد.. الأمطار الغزيرة على "بارق" تشكل الشلالات وتُجري الأودية ،
المصدر : الخليج 365
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