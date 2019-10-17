أبشر الجوازات 1441 تعلن عن فتح باب التقديم على رتبة جندي للرجال من خلال وظائف المديرية العامة للجوازات

أعلنت بوابة أبشر الجوازات 1441 عن بدء تلقي طلبات الالتحاق في وظائف المديرية العامة للجوازات والتي تم الإعلان عنها للرجال في رتبة جندي، حيث أعلنت وزارة الداخلية للشئون العسكرية في المملكة العربية السعودية عن وجود وظائف متاحة في مختلف المناطق بالمملكة، حيث يبدأ التقدم على تلك الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني، ونعلن لكم خلال المقال رابط التسجيل في الوظائف وشروط الالتحاق بها.

بوابة أبشر الجوازات 1441

ويمكن التقدم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع أبشر الإلكتروني وتسجيل البيانات الخاصة بالمواطن، وسوف يقوم القائمين على البرنامج بفحص الطلبات التي سوف ترد لهم لرؤية ما إذا كانت تتوافق مع المعايير التي تم وضعها من عدمه، حيث سوف يتم إخطار المقبولين ليتم إنهاء باقي الإجراءات، حيث سيستمر التسجيل متاحاً حتى يوم الخميس 25 صفر 1441 هجرياً الموافق 24 أكتوبر 2019 بالتقويم الميلادي، ونعرض لكم الآن الشروط التي تم الإعلان عنها.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون سعودي الجنسية من الوالدين .

أن يكون لديه شهادة حسن السيرة والسلـوك والسمعة.

أن لا يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية .

أن تكون الهوية الوطنية الخاصة به سـارية الصلاحية.

أن يتناسب الوزن مع الطول، وألا يقل طوله عن (168) سم .

أن ينجح في الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

في حال كان متزوجاً يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية .

كما أعلنت وزارة الداخلية بأنها سوف تقوم بفحص جميع الطلبات التي سوف تقدم، كما أضافت بأن الأفضلية سوف تكون للحاصلين على دورات في اللغات الأجنبية ولغة الإشارة، بالإضافة إلى دورات الحاسب الآلي وأن تكون تلك الشهادات من جهات معتمدة، وإذا كانت من خارج المملكة يجب التصديق عليها من قبل وزارة التعليم.