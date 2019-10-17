فيديو.. إنقاذ شخص سقط في بئر ارتوازية عمقها 400 متر في وادي الدواسر

︎ :

.

تمكّنت فرق الإنقاذ بفرع الدفاع المدني في وادي الدواسر، أمس الأربعاء، من إخراج شخص من بئر ارتوازية بعد سقوطه بداخلها.



وباشر رجال مدني وادي الدواسر الحـادث، حيث أظهرت صور انتشار معدات الإنقاذ وسيارات الإسعاف حول البئر التي يبلغ قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر.

وكان الشخص الذي تم إنقاذه قد سقط في البئر واحتُجز بداخلها على عمق 210 أمتار، حيث جرى إخراجه دون إصابات وحالته مستقرة بعد إسعافه.



