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عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس الأربعاء إلى الكويت قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رحلة علاجية أجرى خلالها عدداً من الفحوصات الطبية اللازمة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة استقبال 4 مقاتلات عسكرية كويتية للطائرة التي تقل الشيخ صباح بعد دخولها المجال الجوي الكويتي، إلى هبوطها على أرض المطار.
كما أظهرت صور استقبالات حاشدة لأمير الكويت بالمطار، حيث كان في مقدمة المستقبلين ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعدد من المسؤولين بالدولة..، والقادة العسكريين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كيف استقبلت الكويت أميرها عند عودته بعد إجراء فحوصات طبية بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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