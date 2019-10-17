وزير الداخلية: المملكة تقف مع دول مجلس التعاون في الحفاظ على الأمن الخليجي المشترك

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قال وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف إن دول الخليج تواجه تحديات متنامية، وتحيط بها ظروف حرجة ومهددات إرهابية وأمنية خطيرة وتدخلات خارجية تستهدف إثارة الفوضى والفتنة والتدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف – خلال كلمته في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون المنعقد في مسقط – أن هذه التحديات والظروف تضاعف المسؤولية لدرء الأخطار المحدقة بدول الخليج وشعوبها، مؤكداً وقوف المملكة مع دول المجلس في الحفاظ على السيادة والاستقرار والأمن الخليجي المشترك.
وأشار وزير الداخلية إلى أن من أدوات المواجهة للحفاظ على أمن دول مجلس التعاون واستقرارها – تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤسسات العمل الخليجي.
وتابع: “الأمن أساس ومرتكز التنمية المستدامة، وغيابه يمثل انعداماً للبناء والنماء والتنمية، وبهذا المفهوم، ومن هذا المنطلق نعمل جميعاً لتكون دولنا في مجلس التعاون آمنة مطمئنة ومستقرة، وتأتي أعمال الاجتماعات الوزارية واللجان الأمنية المتخصصة انطلاقاً من المسؤولية التي نضطلع بها..، ودليلاً على الإدراك التام لحجم التحديات التي تواجهها دولنا، وتجسيداً لما يتطلع له قادتنا ويحرصون عليه لأمن واستقرار وكرامة المواطن في مجلس التعاون”.
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