تفاصيل إنقاذ شخص سقط في بئر بعمق 400 متر بوادي الدواسر

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أنقذت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر حياة شخص بعد سقوطه بداخل بئر ارتوازية قطرها ١٤ بوصة وعمقها 400 متر.



وصرح ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، أن عمليات الدفاع المدني بوادي الدواسر تلقت ظهر اليوم بلاغًا يفيد بسقوط عامل في بئر ارتوازية يبلغ عمقها ٤٠٠ متر وعرضها ١٤ بوصة، وذلك في مزرعة تبعد عن المحافظة ٦٠ كيلو مترًا.

وبوصول فرق الدفاع المدني بكامل تجهيزاتها الفنية للموقع تم رصد الشخص على مسافة ٢١٠ أمتار وهو لا زال على قيد الحياة، ليتم فورًا العمل على إنقاذه من خلال التجهيزات الفنية الحديثة والتي مكنت وصول الأكسجين للشخص..، ومن ثم تأمين عدم انزلاقه للأسفل وسحبه إلى خارج البئر، وهو بصحة جيدة بعد احتجازه لساعات.

