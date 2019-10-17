هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطلق مبادرة شراكات المحتوى المحلي

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أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مبادرة “شراكات المحتوى المحلي”، خلال حفل أقيم اليوم في الرياض، حضره عدد من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية وممثلي كبرى الشركات الوطنية.

وتُعد مبادرة “شراكات المحتوى المحلي” أولى المبادرات الإستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتهدف إلى تأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، تسهم بشكل مؤثّر وفعّال في تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات.

وشهد الاحتفال الإعلان عن “مجلس تنسيق المحتوى المحلي” المنبثق من المبادرة بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ‎الذي سيتولى تنسيق الجهود مع كبرى الشركات الوطنية لتطوير عناصر المحتوى المحلي وتعزيز فرصه في المملكة، حيث جرى تبادل عدد من اتفاقيات التعاون ما بين الهيئة وأعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضمّ شركات: (أرامكو السعودية، سابك، معادن، الاتصالات السعودية، الخطوط الجوية العربية السعودية، السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية).

كما شهد الحفل تبادل اتفاقيات تعاون بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للصناعات العسكرية بهدف تضافر الجهود فيما بينهما وتحقيق التكامل في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني.

وأشار معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، إلى أن إطلاق هذه المبادرة يتميّز في توقيته ومضمونه في آن واحد،فهي تأتي بعد أقل من عامٍ على إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تضمّ في عضويتها ممثلين عن جهاتٍ رئيسة من القطاعين العام والخاص، وتحمل في مضمونها رسالةً واضحة بالتزامنا وسعينا إلى تفعيل إستراتيجية الهيئة في تعزيز المحتوى المحلي عبر رفع نسبة العناصر الوطنية في مختلف المجالات، سواء في القوى العاملة أو السلع والخدمات أو الأصول والتقنية، وبما يعزز أيضاً إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية، وفقاً لرؤية المملكة 2030، واستقطاب القوّة الشرائية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي وتحقيق استدامة الاقتصاد، بالإضافة إلى جانب دور الهيئة في الارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية لتكون أكثر شفافية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.

و لفت الدكتور الشبل النظر إلى أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي المنبثق من هذه المبادرة،سيكون الذراع الرئيسة في تنسيق الجهود والتعاون مع هذه الشركات، بما يضمن نشر الوعي بأهمية المحتوى على أوسع نطاق، كاشفاً عن مبادرة مجلس تنسيق المحتوى المحلي بإطلاق مؤتمره الأول خلال الربع الأول من العام المقبل، الذي سيشكّل منصّة تجمع شركاءنا من القطاع الخاص مع الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبرات الدولية، وبما يساعد على رسم إستراتيجيات التعاون المستقبلي لتطوير وتعظيم المحتوى المحلي وتفضيله.

من جهتها أكدت الجهات الموقّعة على اتفاقيات التعاون حرصها على تفعيل الجهود وتطوير السياسات الداعمة لتعزيز حضور المحتوى المحلي في كل المجالات.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة (سابك) الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع في كلمته خلال جلسة نقاش أقيمت على هامش الحفل : “نفخر في (سابك) بعضوية مجلس تنسيق المحتوى المحلي، والشركة ملتزمة بلعب دور ريادي في تمكين (رؤية المملكة 2030م) والإستراتيجية الوطنية للصناعة، لزيادة المحتوي المحلي وتمكينه رافدا اقتصاديا في زيادة الناتج المحلي ودعم ريادة الفرص الوظيفية للمواطنين.

وأضاف: “إن مبادرة “نساند™” هي إحدى مخرجات الشركة لتحقيق التكامل الداخلي والخارجي الفعال، لا سيما أن موقع الشركة القوي يمكنها من الاستفادة من نطاقها العالمي لتعزيز المحتوى المحلي”.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أن STC تعتز بالمشاركة في حفل إعلان مبادرة شراكات المحتوى المحلي، لتعزيز المحتوى المحلي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى إطلاق شركة الاتصالات السعودية لعدد من البرامج كبرنامج روافد، لدعم توطين الوظائف والصناعة والابتكار ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي ساهم في رفع نسبة السعودة إلى 40%، مع وجود خطة للوصول بهذه النسبة إلى 60% بنهاية 2020.

وأفاد أن STC عززت تفوقها في سعودة الوظائف القيادية بنسبة تفوق الـ90%. كما أسهمت في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواء عبر المشتريات المباشرة أو غير المباشرة بقيمة بلغت أربعة مليارات ريال، بالإضافة إلى توطين صناعة التقنية، فقد عملت الشركة على تعزيز الفرص للمواطنين في عدد من الصناعات الجديدة مع الشركاء الدوليين والمحليينبدوره أوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري ، أن الشركة منحت خلال الخمس سنوات الماضية ميزة تنافسية بنسبة 10% لأسعار المصانع المحلية، مقابل المنتجات الأجنبية، لتحفيزها وزيادة حصتها السوقية في مجال الصناعات الكهربائية، كما أن نسبة المصانع المحلية المسجلة بأنظمة الشركة ارتفع بنسبة 840% ليصبح 575 مصنعاً خلال هذه السنوات.

وبين السديري أن مجلس إدارة الشركة اعتمد إستراتيجية التوطين وتعظيم المحتوى المحلي، بمسمى برنامج “بناء”، الذي يحتوي على ثلاث مبادرات لتوطين الصناعات والخدمات محلياً، تتضمن تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، ووضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات، كما نجحت الشركة في رفع نسبة التوطين في العنصر البشري، حيث تجاوز عدد السعوديين 92 % من إجمالي منسوبيها من مهندسين وفنيين وإداريين.

من جانبه أكد نائب رئيس شركة معادن للخدمات المساندة والأمن والسلامة عبد العزيز عسكر الحربي، أن المحتوى المحلي لمعادن يعد أولوية بالغة الأهمية، ونعمل بجد للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية في معادن وعبر سلسلة التوريد الخاصة بنا خاصة في المناطق النائية.

وأضاف الحربي : ” ستدعم اتفاقية التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطوير برنامج المحتوى المحلي الخاص بنا بشكل أكبر من خلال تبني أفضل الممارسات والتنسيق الفعّال للأنشطة عبر سلسلة القيمة لزيادة فعالية وكفاءة مبادرات المحتوى المحلي”كما أكد رئيس برنامج تعزيز المحتوى المحلي الصناعي بمجلس الغرف السعودية عبدالرحمن العبيد أن إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي بمشاركة كبرى الشركات الوطنية إلى جانب مجلس الغرف برئاسة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، يعتبر خطوة متقدّمة لتنسيق جهود القطاعين العام والخاص لزيادة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية، تحقيقاً لتطلعات رؤية 2030 الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الخاص السعودي في التنمية الاقتصادية بنسبة 65% من الناتج المحلي بحلول العام 2030.

ونوه العبيد بأهمية مشاركة مجلس الغرف في مجلس تنسيق المحتوى المحلي بصفته الجهاز المؤسسي للقطاع الخاص والجهة الأكثر إلماماً بالتحديات التي تواجه المنشآت الوطنية وتعوق مساهمتها في المحتوى المحلي.

وبين أن إطلاق المجلس مبادرة “برنامج زيادة المحتوى المحلي والخدمات المساندة لها” وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع 10 جهات حكومية وشركات شبه حكومية، يهدف إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك في تنمية المحتوى المحلي.

بدوره نوه مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بمبادرة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية “شراكات المحتوى المحلي” والأهداف الإستراتيجية لهذه المبادرة في تطوير وتنمية المحتوى المحلي الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030 نحو تنمية شاملة ومستدام.

وأكد الجاسر أن الخطوط السعودية ستكون من الجهات الفاعلة والداعمة لمبادرة شراكات المحتوى المحلي وسوف تتبادل الخبرات والممارسات التي تعزز توجه المبادرة مع الهيئة وكل الشركاء وستقدم العديد من المنتجات في هذا الإطار وتدعم مبادرات الهيئات والشركات الوطنية الأخرى..، بما يسهم في دعم وتطوير وتنمية المحتوى المحلي.

وتهدف اتفاقيات التعاون الموقّعة ما بين الهيئة وشركائها إلى تنمية المحتوى المحلي وتطويره وفقاً لأفضل الممارسات والخبرات، وإلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص عبر مجلس تنسيق المحتوى المحلي..، إضافة إلى مشاركة مرئيـات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في وضع سياسات موحّدة تدعم رفع المكوّنات الوطنية عبر توطين الصناعة ونقل التقنية .

