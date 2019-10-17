«الهلال الأحمر» يكشف وقائع جديدة في حادث طريق الهجرة ويؤكد: أخرجنا المتوفين بعد إخماد الحريق

كشف الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة عن تفاصيل جديدة في حادث التصادم الذي وقع مساء الأربعاء بالكيلو 170 على طريق الهجرة، موضحًا أن 20 فرقة شاركت في جهود الإسعاف.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، إن العمليات الإسعافية بالمنطقة (٩٩٧) تلقت بلاغًا في تمام الساعة 18:49 من مساء يوم الأربعاء 17 صفر 1441هـ، يفيد بوقوع حادث باص (حافلة) واشتعاله بالنيران بطريق الهجرة السريع بالقرب من الكيلو 207، وعلى الفور تم توجيه أكثر من 20 فرقة إسعافية وعناية متقدمة وفرق إسعافية تابعة للشؤون الصحية.

وأضاف: «عند الوصول للموقع، اتضح وجود أربع إصابات تم نقلها لمستشفى الحمنة وباقي الحالات داخل الباص قد انتقلوا الى رحمة الله».

وأشار إلى أن الفرق الإسعافية تواجدت في الموقع حتى انتهاء الدفاع المدني من إخماد النيران والمساعدة في إخراج المحتجزين داخل الباص، ومن ثم تم نقل جميع الحالات المتوفية عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.

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وقي وقت سابق، أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة أن الحادث تسبب في وفاة 35 شخصًا وإصابة 4 آخرين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إنه عند الساعة السابعة من مساء الأربعاء 17 / 2 / 1441 هـ، باشرت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصًا من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف: «نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك».