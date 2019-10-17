شرطة المدينة تعلن تفاصيل حادث طريق الهجرة وتوضح عدد الوفيات والمصابين

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة تفاصيل حادث التصادم المروع، الذي تسبب في وفاة 35 شخصًا وإصابة 4 آخرين على طريق الهجرة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إنه عند الساعة السابعة من مساء اليوم الموافق الأربعاء 17/ 2/ 1441هـ، باشرت الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصًا من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف: «نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك».

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان قد وجّه بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم.

وأعرب الأمير فيصل عن «بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين تغمدهم الله بواسع رحمته، داعيًا المولى بأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».

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وفي وقت سابق، أعلنت صحة المدينة المنورة، وفاة 36 معتمرًا وإصابة أربعة آخرين في حادث تصادم حافلة كانت تقلهم، واشتعلت النار بها، مساء الأربعاء بالقرب من الكيلو ١٧٠ على طريق الهجرة السريع.

وأفاد بيان صادر عن صحة المدينة المنورة، بأن إدارة الطوارئ والأزمات بالمنطقة، باشرت -مساء الأربعاء- حادث تصادم باص على طريق الهجرة يقلّ أكثر من 30 راكبًا)، وعلى إثر ذلك تم التوجيه برفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المنطقة لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات إدارة الطوارئ والأزمات بصحة المدينة المنورة بلاغًا في تمام الساعة 7:22 مساءً، يفيد يتصادم مركبة من فئة (باص ركاب) نتج عنه 36 حالة وفاة في موقع الحادث وبلغ عدد الإصابات أربع إصابات.

وقد تمت مباشرة فرقتين إسعافيتين قامتا بنقل الحالات الأربع المصابة إلى مستشفى الحمنة لتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة، ويجري نقل 3 منها إلى مستشفى الملك فهد العامّ بالمدينة لاستكمال علاجهم، كما تم إرسال 4 فرق إسعافية من إدارة الطوارئ والأزمات مساندة للحدث في نفس الموقع.