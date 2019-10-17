«إغاثي الملك سلمان» يطلق مرحلة جديدة لإعادة الأطفال المجندين في اليمن إلى الحياة

دشَن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، مرحلة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

واستكملت لجنة خاصة إجراءات 27 طفلًا مجندًا؛ ليخضعوا لتأهيل نفسي واجتماعي؛ يهدف لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وإنهاء آلامهم النفسية جراء الصدمات السلبية التي تعرضوا لها نتيجة تجنيدهم قسرًا، من جانب ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وتمتد عملية التأهيل لـ45 يومًا، يتلقى «مركز الملك سلمان» خلالها الأطفال، إضافة إلى برامج التأهيل النفسي والاجتماعي لبرنامج تعليمي، وفق المنهج المدرسي اليمني الرسمي؛ بهدف إعادة الأطفال إلى مدارسهم واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية بالرسم والفن وغيرها من الاهتمامات التي تتوافق مع مداركهم.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن خطة المركز لاستهداف وتأهيل 2,000 طفل من مختلف المحافظات اليمنية.

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وفي سياق ذي صلة بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يتأهب مستشفى العيون التخصصي في مأرب لتقديم خدماته الطبية للمرضى.

وأكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، على سير التجهيزات والاستعدادات لافتتاح مستشفى العيون التخصصي في مدينة مأرب، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ مؤسسة البصر العالمية.

وقدَم مدير مؤسسة البصر العالمية محمد الحميري شرحًا مفصلًا عن سير الترتيبات والتجهيزات الذي يحتويه المستشفى، موضحًا أن المستشفى سيقدم خدماته الطبية والعلاجية لمرضى العيون، تحت إشراف كوادر طبية متخصصة من اليمن وسوريا والسودان وباكستان.