الحصيني: 3 مراحل لموسم الوسم تبدأ بأجواء حارة وتنتهي بالبرد

عدَّد خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، ثلاث مراحل لموسم الوسم، يبدأ أولها بأجواء تميل إلى الحرارة، ويكون ثانيها معتدل الأجواء، ثم تبرد الأجواء في الثلث الأخير من الموسم.

وأضاف الحصيني -في مداخلة هاتفية لقناة «الإخبارية»--- أن لموسم الوسم الذي بدأ اليوم الأربعاء، أهمية كبيرة في المملكة ودول الخليج العربي عامةً، ويستغرق 250 يومًا؛ حيث تنبت الأعشاب المتنوعة الجميلة التي تصلح للرعي.

وجدَّد الحصيني تأكيد أن موسم الوسم لا يشير إلى نجم، بل هو وصف للأيام التي تهطل فيها الأمطار، فتُنبت نباتًا زاهيًا رائعًا خلال هذه الفترة، والاسم جميل في سحابه ومطره وأجوائه، مشيرًا إلى شعور الناس خلال الموسم ببدء تحسن الأجواء كثيرًا، وميلها إلى الاعتدال.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت تكوُّن السحب الرعدية الممطرة التي تكون مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة، غدًا الخميس.

وقالت هيئة الأرصاد -في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء- إن مناطق جازان وعسير والباحة وتبوك، تتأثر بتكون السحب الرعدية الممطرة التي تكون مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، وإلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد تكوُّن الضباب، خلال الليل وساعات الصباح الباكر، على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.