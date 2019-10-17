جامعة تبوك تُمدِّد فترة التقديم على وظائف المعيدين

أعلنت جامعة تبوك، اليوم الأربعاء، عن تمديد فترة التقديم لوظائف المعيدين المعلن عنها سابقًا، التي بدأت من أول أمس الاثنين ليستمر التقديم حتى الأربعاء 2/3/1441هـ.

وأعلنت الجامعة عن توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصصات بمسمى معيد، رجالًا ونساءً بكليات الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف بدأ من يوم 15/2/ 1441هـ، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 22/2/1441هـ، مشيرةً إلى أن التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة سيكون إلكترونيًّا عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط: اضغط هنا.

ولن تقبل الطلبات اليدوية نهائيًّا، وسيتم استبعاد جميع الملفات غير المكتملة وفق الشروط الموضحة.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس (جيد جدًّا) على الأقل، وأن تكون الدراسة بالانتظام، مع ضرورة ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة، وألا يكون موظفًا حكوميًّا، مع اشتراط وجوب الحصول على سنة الامتياز للتخصصات الطبية، وإرفاق شهادة الامتياز مع المستندات، وأن يجتاز المتقدم الإجراءات المتبعة للتعيين على وظيفة معيد، في حين سيتم تطبيق معايير المفاضلة المقررة بجامعة تبوك.