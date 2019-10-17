أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة حصول المرافق على تأشيرة خروج وعودة، وأن يكون برفقة صاحب العمل عند السفر.
وتلقت المديرية، عبر حسابها الرسمي «الجوازات – أبشر»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تساؤلًا من أحد متابعيها قال فيه: «بالنسبة إلى تأشيرة المرافق، هل يلزم بشأنها أن يكون المرافق مع المواطن عند الدخول والخروج من المملكة».
وردَّت «مديرية الجوازات بأنه «يلزم حصول المرافق على تأشيرة خروج وعودة، وأن يكون برفقة صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته عند السفر».
وينص نظام وثائق السفر على أنه «لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو دخولها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة».
كما ينص النظام على «معاقبة كل من يغادر المملكة أو يدخلها دون وثيقة سفر -إلا ما كان له عذر مقبول- بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال، أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا».
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تجيب.. هل يلزم أن يكون المرافق مع المواطن عند الدخول والخروج من المملكة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.