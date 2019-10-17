الجوازات تجيب.. هل يلزم أن يكون المرافق مع المواطن عند الدخول والخروج من المملكة؟

أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة حصول المرافق على تأشيرة خروج وعودة، وأن يكون برفقة صاحب العمل عند السفر.

وتلقت المديرية، عبر حسابها الرسمي «الجوازات – أبشر»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تساؤلًا من أحد متابعيها قال فيه: «بالنسبة إلى تأشيرة المرافق، هل يلزم بشأنها أن يكون المرافق مع المواطن عند الدخول والخروج من المملكة».

وردَّت «مديرية الجوازات بأنه «يلزم حصول المرافق على تأشيرة خروج وعودة، وأن يكون برفقة صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته عند السفر».

وينص نظام وثائق السفر على أنه «لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو دخولها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة».

كما ينص النظام على «معاقبة كل من يغادر المملكة أو يدخلها دون وثيقة سفر -إلا ما كان له عذر مقبول- بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال، أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا».