بالصور.. «حقوق الإنسان» بجازان تشارك في اليوم العالمي للعصا البيضاء

شارك فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان، في الاحتفاء بمناسبة «اليوم العالمي للعصا البيضاء»، الذي نظمته جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان، تحت شعار «نراكم بقلوبنا»، بمركز الراشد مول بمدينة جيزان بمشاركة عدد من الإدارات والمراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح مدير إدارة التواصل والتوعية بالفرع محمد بن حسن العامري، أن مشاركة الفرع جاءت ضمن شراكتها مع الجمعية في تعزيز العمل الاجتماعي، ونشر مفهوم ثقافة حقوق الإنسان بعروض وأفلام وإصدارات متخصصة عن أنشطة وبرامج الفرع؛ حيث حظي الركن باهتمام الزوار الذين تعرفوا على نشاطات الفرع للتعريف بحقوق الإنسان عبر المحاضرات والندوات وورش العمل المتخصصة.

وأضاف العامري أن فرع الهيئة يسعى دائمًا إلى مد جسور التواصل مع مختلف الإدارات وتعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية بما يحقق أهدافه في تعريف المجتمع بمفهوم ثقافة حقوق الإنسان.