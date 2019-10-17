باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة بلاغًا عن وجود ثعبان ضخم تحت سيارة في حي الضاحي بمدينة بريدة. وقال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل -في تصريحات لـ«عاجل»- إن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغًا عن الحادث في السابعة من مساء اليوم، فتمت مباشرة البلاغ والقضاء على الثعبان درءًا لمخاطره على أهل الحي دون إصابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «مدني بريدة» يقضي على ثعبان ضخم بحي الضاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.