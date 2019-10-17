بالصور.. محافظ صامطة يرعى مبادرة تكريم قادة قوات الواجب وألوية الحزم السودانية

رعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، مبادرة تكريم قادة قوات الواجب وألوية الحزم السودانية عرفانًا ووفاءً لما قدموه في خدمة الوطن، التي أقامتها بلدية السهى.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز السهى عبدالله بن أحمد السهلي، وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية السهى؛ حيث أقيمت المبادرة بعنوان «لمسة وفاء لأهل الوفاء» وقدَّم رئيس المجلس البلدي بالسهى إسماعيل بن يحيى الصميلي، كلمة نيابةً عن منسوبي البلدية وأعضاء المجلس، أشاد فيها بجهود القوات المسلحة ووفاء الشعب السوداني، ثم ألقى الشاعر هادي بن عبده دغريري قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور.

كما شهد الحفل تكريم قائد قوة الواجب ٧٠٧٠ اللواء الركن ماجد بن حمدي الحربي، وقائد قوة سعود العميد الركن فهد بن دهام المرخان، وقائد قوة الواجب ٨٠٠ العميد الركن مختار بن بشير المطيري، وقائد لواء الحزم السوداني الرابع العميد الركن محيي الدين سيد أحمد، وقائد لواء الحزم السوداني السادس العميد الركن بشير سعيد بابكر، وقائد سرية التموين اللواء السادس عشر المقدم الركن حمد بن فايز السبيعي.

من جانبها، قدمت قوات الواجب واأوية الحزم السودانية هدايا تذكارية لمحافظ ورئيس البلدية بهذه المناسبة. وشهد الحفلَ رئيسُ بلدية السهى ثامر بن محمد المالكي، ورؤساء الدوائر الحكومية بالمركز.