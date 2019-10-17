بشرى سارة من «ساما» للمواطنين بشأن التمويل «المتناهي الصغر»

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» اعتماد قواعد ممارسة نشاط التمويل المتناهي الصغر المحدثة، التي تطبق لتنظيم عمل الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل المتناهي الصغر في المملكة، وفق الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وبينت المؤسسة -عبر موقعها الإلكتروني- أن التحديث الأخير يسهم في رفع كفاءة الشركات العاملة في هذا النشاط بالالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد، وإدارة المخاطر، والالتزام والمراجعة الداخلية بحسب طبيعة وحجم نشاط الشركة ونوع عملياتها.

ويتضمن التحديث الأخير أيضًا رفع مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل المتناهي الصغر من 50 ألف ريال إلى 100 ألف ريال؛ ما يعطي الشركات العاملة في هذا النشاط مساحة أوسع لتمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.

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وأوضحت المؤسسة أَنَّ رفع مبلغ التمويل سيمكن أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومَن في حكمهم مِن الحصول على مزيد من النقد لتطوير أعمالهم والتوسع فيها.

ودعت المؤسسة المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الداعمين للمشاريع الصغيرة والشركات الراغبة في الاستثمار بهذا النشاط الحيوي؛ إلى الاطلاع على قواعد ممارسة نشاط التمويل المتناهي الصغر المحدثة عبر الرابط بالضغط هنا.