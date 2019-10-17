الجهني يحذر من أول منخفض جوي ممطر على المملكة خلال أيام

توقع الباحث في مجال الظواهر المناخية، زياد الجهني، اليوم الأربعاء، أن تستقبل المنطقة أول منخفض جوي ممطر منتصف الأسبوع المقبل.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الجهني: «من المتوقع أن تستقبل المنطقة أول منخفض جوي ممطر من منتصف الأسبوع، وبشكل مبدئي غزارتها ستكون على اقصى شمال المملكة».

واستعان الجهني، بخريطة مناخية، أوضح فيها أن الدائرة الحمراء تعني قوة الحالة المطرة، واللون الأصفر يشير إلى تأثير غير مباشر على البحر الأحمر.

وفي سياق ذي صلة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة التي تكون مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة، غدًا الخميس.

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وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن مناطق جازان وعسير والباحة وتبوك، تتأثر بتكون السحب الرعدية الممطرة التي تكون مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، وإلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية.

وتوقعت الهيئة تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية. وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يُراوِح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف.

أما حالة الخليج العربي فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية تكون شمالية غربية ثم تكون بعد الظهيرة شماليةً شرقيةً إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يُراوِح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف.