اخبار السعوديه

المملكة تستنكر هجوم أفغانستان الانتحاري وتؤكد رفضها لجميع مظاهر العنف والإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم لغمان بشرق افغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال .

وأكد المصدر رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تستنكر هجوم أفغانستان الانتحاري وتؤكد رفضها لجميع مظاهر العنف والإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا