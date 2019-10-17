السعودية اليوم / الفاو : نسعى للقضاء على الجوع في ليبيا بحلول السعودية اليوم 2030 م



طرابلس 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس

أعلن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الاحتفال بيوم الأغذية العالمي عبر مبادرات لتعزيز ودعم الجهود الليبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في

القضاء على الجوع بحلول العام 2030 م.

وصرح ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري سامر عبد الجابر: "إن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفــاو تعمل مع المجتمعات والحكومة الليبية على مشاريع تُعزز الأمن الغذائي

والقدرة على التكيف والصمود "، مضيفًا في برنامج الأغذية العالمي هناك مشروع عزيز على قلوبنا وهو مشروع التغذية المدرسية والذي بدأناه بالتنسيق مع وزارة التعليم الليبية.

وتابع: قام برنامج الأغذية العالمي ووزارة التعليم الليبية في شهر سبتمبر 2019 ببدء المخيم الصيفي للتغذية السليمة لعدد 600 من تلاميذ المدارس في أنحاء طرابلس، وتعد هذه المخيمات

التي خصصت لنشاطات نشر الوعي بالتغذية السليمة جزءا من برنامج أوسع للتغذية المدرسية والتي تهدف للوصول إلى عدد 20,000 من تلاميذ المدارس لهذا العام، ويأمل البرنامج زيادة العدد ليصل إلى حوالي 40,000 من تلاميذ المدارس وذلك بدءا من شهر يناير في العام المقبل.

وقال مسؤول مكتب منظمة الفاو في ليبيا محمد العنسي:" إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وهي تسعى إلى القضاء على الجوع فإنها تؤمن بأهمية الاستثمار في الأغذية والزراعة من أجل مستقبل أفضل بالتعاون الوثيق مع شركائها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.