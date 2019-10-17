، سامي: القوائم المالية رفعت لرابطة دوري المحترفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - رداً على بيان هيئة الرياضة

أكد سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق أن قوائم التدقيق المالي بخصوص الـ170 مليون ريال التي يتم تداولها إعلامياً بين الحين والآخر أن فترة توليه رئاسة النادي رفعت لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه وليس للهيئة العامة للرياضة.

وغرد الجابر في حسابه الرسمي على "تويتر" رداً على بيان هيئة الرياضة الذي نشرته قبل قليل قائلاً :" مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة والذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ170 مليوناً التي يتم بين الحين والآخر تدوالها إعلامياً أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلق الهيئة أي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص.

وتابع " بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه والذي على ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقاً".

وكانت الهيئة العامة للرياضة نشرت بياناً قالت فيه إنها لم تتلق أي تقرير من إدارة سامي الجابر، إبان فترة رئاسته لنادي الهلال سابقاً، بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته.

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