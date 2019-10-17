تركي آل الشيخ يوجه بالتحقيق في شكوى سيدة بمنعها من العمل في موسم الرياض لأنها منتقبة

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بالتحقيق فورًا مع مسؤول في إحدى الشركات العاملة بموسم الرياض، إثر تداول مقطع لمنظمة من اشتكت مضايقتها ومنعها من العمل لأنها منتقبة.

وقالت المنظمة في الفيديو “إنها تعرضت لمضايقات والمنع من العمل من مسؤول إحدى الشركات المنظمة في موسم الرياض لأنها منتقبة ولا تريد أن ترفع نقابها”، وطالبت المنظمة آل الشيخ بالتدخل لمنع هذه الممارسات وعدم تشويه الصورة العامة.