شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستئناف» تؤيد عقوبة حارقي سيارة سلمى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)أيدت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بحق حارقي سيارة المواطنة سلمى البركاتي، بالإدانة، مع عقوبات السجن، والجلد، والغرامة المالية، وتعويض صاحبة السيارة. وأكد محامي المواطنة، كمال الشريف لـ«الخليج 365»، تأييد الحكم بالعقوبات الصادرة سابقا من «السجن والجلد والغرامة والتعويض لموكلته».
وتعود تفاصيل الحادثة إلى عام مضى، عندما تعرضت سيارة سلمى، للحرق أمام منزلها في قرية الصمد في محافظة الجموم، وأجري عدد من الجلسات إلى أن تمت إدانة المتهمين.
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