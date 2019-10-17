الشبيلي.. المرأة القيادية على مستوى «التعاون الخليجي»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) حصلت مديرة الإدارة العامة للقسم النسائي في مجلس الشورى رشا بنت عبدالرحمن بن صالح الشبيلي، على «جائزة المرأة القيادية لعام 2019 على مستوى دول حصلت مديرة الإدارة العامة للقسم النسائي في مجلس الشورى رشا بنت عبدالرحمن بن صالح الشبيلي، على «جائزة المرأة القيادية لعام 2019 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي » في حفل توزيع الجوائز المقام خلال القمة الحكومية للموارد البشرية المنعقدة أمس (الأربعاء) في أبو ظبي للسنة السابعة على التوالي، والتي رعاها صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية «هدف». وقد تم استحداث فئة جائزة «المرأة القيادية لهذا العام» لأول مرة ليتم إضافتها لفئات الجوائز الأخرى المعتمدة سنوياً لتكون من نصيب المملكة العربية السعودية، وقيادة مجلس الشورى تحديداً، في ظل الدعم المتواصل للمرأة السعودية من القيادة.



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