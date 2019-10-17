شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلع على أعمال المعهد العلمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة، مدير المعهد العلمي بجدة إبراهيم الزبيدي، يرافقه عددٌ من طلاب المعهد المميزين.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان الطلبة المميزين، سائلاً الله لهم التوفيق، واستمع إلى نبذة عن أعمال المعهد وأهدافه الرامية لتقديم تعليم عالي الجودة لجميع طلاب المعاهد العلمية بما يحقق لهم التميز العلمي والإبداع المعرفي، وإكسابهم المهارات والقدرات الذاتية التي تمكنهم من تحمّل المسؤولية في خدمة دينهم ووطنهم وولاة أمرهم، وتحقيق المشاركة في تنمية المجتمع وتطويره.