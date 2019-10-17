شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنئ أمير الكويت بعودته معافى إلى بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء) اتصالاً هاتفياً، بأخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت الشقيق بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها وتكللت بالنجاح.

وسأل الملك سلمان، الله العلي القدير أن يمتع سموه بدوام الصحة.

من جهته، شكر أمير دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين، على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.