شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو الملحقيات الثقافية لـ«الخليج 365»: «سفير 2» منظومة ذكية لتعزيز كفاءة المبتعثين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

امتدح مسؤولو الملحقيات الثقافية في عدد من دول العالم منظومة «سفير2»، وقالوا إنها تعد من الحلول الذكية المبتكرة لتعزيز كفاءة برنامج الابتعاث للخارج. وأكد ‏الملحق الثقافي السعودي لدى فرنسا وسويسرا الدكتور عبدالله الثنيان، أن منظومة «سفير2» تتسم بالكفاءة وسرعة الإنجاز، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة التطويرية الهادفة إلى تقديم أقصى ما يمكن أن يساهم في خدمة المبتعثين بيسر وسلاسة في دول الابتعاث.

وقال الثنيان إن نظام «سفير2» يعدّ نقلة إلكترونية نوعية تسهل للطلبة المبتعثين الكثير من معاملاتهم وإنهاء إجراءاتهم عبر النظام بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، حيث تتجاوز الخدمات المقدمة في هذا النظام الجديد أكثر من 60%، وهذا التطوير جزء من خطة وزارة التعليم لخدمة التعليم داخلياً وخارجياً.

من جهته، رأى الملحق الثقافي السعودي في إيطاليا البروفيسور عبدالعزيز الغريب في حديثه لـ«الخليج 365» أن إطلاق منظومة خدمات «سفير 2» لخدمة المبتعثين يؤكد الاهتمام والسعي الدائم في الارتقاء بالخدمات المقدّمة للمواطنين المستفيدين بشكل عام والطلاب بشكل خاص، وأضاف أن المنظومة تشكل أحد أهم الأولويات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، لكي تواكب حركة التطور والتنمية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، ومنها مجال التعليم.

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وعلى السياق ذاته، أكد الملحق الثقافي السعودي في إيرلندا البروفيسور عبدالله محمد الضلعان لـ«الخليج 365» أن إطلاق المنظومة يتماشى مع الحلول المبتكرة العصرية وتقديم خدمات عالية الجودة تلبّي الاحتياجات، مؤكداً أن وزارة التعليم تحرص على تطوير كافة خدماتها بشكل متواصل والعمل بأحدث النظم وأفضلها لخدمة الطلاب والمبتعثين.

ومن جانبه، أفاد الملحق الثقافي السعودي في اليابان البروفيسور خالد عبدالرحمن الفرحان أن تدشين منظومة خدمات «سفير 2» لخدمة المبتعثين يؤكد الاهتمام الاستثنائي بهذا القطاع الحيوي المهم، ويشكل نقلة نوعية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمبتعثين، ويستهدف تطوير كل ما له علاقة بالطلاب في الخارج وتسهيل إجراءاتهم واختصار الوقت لهم بأنظمة متطوّرة، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ورفع مستوى الجودة والحوكمة.

ونوه الملحق الثقافي السعودي في كوريا الجنوبية البروفيسور سامي العبدالوهاب بمنظومة «سفير 2»، مشيرا إلى أنها تواكب التطورات التقنية والمعلوماتية الحديثة، وتحظى بمزايا جديدة يستفيد من خلالها المبتعثون في الخارج، مؤكدا أن الوزارة حريصة على الاستمرار في تحسين وتطوير وتجويد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمبتعثين.

وفي الإطار ذاته، أكد الملحق الثقافي السعودي في الهند الدكتور عبدالله صالح الشتوي أن منظومة خدمات «سفير 2» تأكيد على متابعة أوضاع الطلاب وملامسة مختلف احتياجاتهم والعمل على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتبني أفضل الوسائل العصرية وتطويع التكنولوجيا لخدمة المبتعثين. واختتم الملحق الثقافي السعودي في الصين الدكتور فهد الشريف لـ«الخليج 365» التأكيد بأن المنظومة مواصلة لتطوير الخدمات التعليمية وتحديثها والتميز في تقديم الخدمات للمبتعثين في الخارج، كما تجسد حرص الوزارة على تحقيق نتائج مرجوة بوقت قصير وبجودة عالية.