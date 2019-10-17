شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تمكّن 300 معلمة بديلة من تسجيل رغباتهن المكانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زين عنبر (جدة)

علمت "الخليج 365" أن ملف الدفعة الثالثة من المعلمات البديلات يشهد تطوراً لافتاً نحو تعيين الجامعيات المتبقيات ويبلغ عددهن نحو 300 معلمة بديلة. ومكنت وزارة التعليم أخيراً المعلمات البديلات من تسجيل رغباتهن المكانية بشقيها التعليمي والإداري وتم إغلاق الرابط الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالتعيين كحجز الأرقام الوظيفية.

وقالت المتحدثة باسم المعلمات البديلات «الدفعة الثالثة» آمال الأحمدي لـ "الخليج 365" نطمح من المسؤولين عن ملف البديلات سرعة إنجاز ما تبقى من إجراءات تعيين المتبقيات اللواتي تمكّن من تسجيل رغباتهن.. هناك بديلات لم يتم البت في أمر تعيينهن بسبب نقص في أوراقهن وحصولهن على مؤهلات أقل من الجامعي.